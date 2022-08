Insigne rivela: “Guarderò tutte le partite del Napoli, spero nello scudetto”

Insigne: “Mi manca Starace: il suo caffè è unico”

Dopo aver dovuto saltare le prime partite per infortunio, Insigne si è sbloccato in MLS, segnando due gol, uno decisivo per il successo su Nashville e uno nel 3-1 contro Portland, per poi assistere allo "show" dei connazionali Bernardeschi e Criscito, in rete nel 2-2 contro New England. Il cuore dell'ex capitano azzurro è però sempre a Napoli: "Guarderò tutte le partite e spero che vinca il campionato - ha dichiarato - Mi manca moltissimo Tommaso Starace: il suo caffè è unico. Il presidente del Toronto ha comprato una macchinetta ma non è la stessa cosa". E racconta anche come mai abbia scelto proprio il Canada: “Ho ricevuto da svincolato diverse offerte europee ma nessuna mi è sembrata affascinante. Qui mi sto ambientando un po' alla volta, ma sto facendo fatica perché non ho fatto preparazione visto che sono arrivato da infortunato. Poi sto incontrando difficoltà anche per la lingua, conosco poco l'inglese".