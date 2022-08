Spalletti: "Kvaratskhelia ha troppa pressione addosso, può fare meglio"

Luciano Spalletti e i tifosi non potevano sperare in un inizio migliore per la stagione della ripartenza dopo i tanti addii illustri sul mercato e una sessione in entrata che, fino all'inizio della settimana che ha portato Ndombele, Raspadori e Simeone, non aveva convinto del tutto il popolo azzurro. Così la prima al Maradona contro il malcapitato Monza è un tripudio di consensi e di applausi per tutta la squadra, dal capitano Di Lorenzo al centrocampo in blocco, Zielinski, Anguissa e Lobotka, tutti assistmen, fino ovviamente a Victor Osimhen e all'mvp, trascinatore con una doppietta.

Poker Napoli al Monza, la soddisfazione di Spalletti

Il tutto in attesa dell'inserimento degli stessi, ai quali Spalletti non ha nascosto la propria soddisfazione per il debutto in maglia azzurra. Il tecnico toscano ai microfoni di DAZN, però, si sofferma anche sulle poche cose che non hanno funzionato: "Abbiamo fatto una buonissima gara, comandando il gioco fin dall’inizio contro una squadra che sa quello che vuole. Il Monza è bravo a trovare i giocatori sulle vie di mezzo, Stroppa li fa giocare bene".

Spalletti e i consigli a Kvaratskhelia

Inevitabile poi soffermarsi sulla nuova coppia del gol azzurra, Kvaratskhelia e Osimhen, autori di cinque reti in due sui nove realizzati dal Napoli nei primi 180 minuti di campionato. Spalletti però non esalta ancora Kvara, come fatto dopo Verona: "È un calciatore che ha delle buone qualità, ma anche oggi era tesissimo, ad inizio match ha fatto stretching. Sa che deve dare delle soddisfazioni alla gente esigente come a Napoli e si carica di responsabilità. Per trovare la tranquillità è un bene che abbia fatto subito questi gol". Poche parole invece su Osimhen e il suo nervosismo dopo la sostituzione: "Gli ho parlato quando è uscito".