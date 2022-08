Napoli-Lecce, al via la vendita dei biglietti: tutte le info

In attesa del preventivato bagno di folla che i giocatori del Napoli riceveranno durante l’amichevole di mercoledì 24 alle 18 contro la Juve Stabia al Maradona, la prima occasione per vedere all’opera tutti insieme i tanti volti nuovi portati dal mercato, la società ha comunicato l’inizio della vendita dei biglietti per la partita contro il Lecce.

Napoli-Lecce, i prezzi dei biglietti

I giallorossi allenati dall’ex Marco Baroni saranno di scena al Maradona mercoledì 31 agosto alle 20.45 per la quarta giornata, primo turno infrasettimanale della stagione, per quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la prima gara ufficiale per Ndombele, Raspadori e Simeone con la maglia del Napoli davanti ai propri nuovi tifosi. La vendita dei biglietti ha preso il via alle ore 12 di martedì 23 agosto. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 70,00; Tribuna Nisida € 55,00; Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12); Distinti anello superiore € 40,00; Curve anello superiore € 30,00. La società informa che non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family, e che gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita. I biglietti saranno acquistabili online sul sito di Ticketone o presso i punti vendita Ticketone. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di quattro tagliandi.