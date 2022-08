Diretta Napoli-Juve Stabia ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

NAPOLI - Dopo le due larghe vittorie contro Hellas Verona (5-2) e Monza (4-0) cresce l'entusiasmo in casa Napoli tanto che saranno circa 35-40mila i tifosi che si recheranno al Maradona per assistere all'amichevole contro la Juve Stabia in programma alle 18. Inizialmente si prevedeva un pubblico più ristretto, ma poi la grande richiesta per assistere al match ha costretto la società ad aprire altri settori dello stadio. Sarà necessario prenotare il proprio posto sul web. L'amichevole congiunta di oggi sarà l'occasione per vedere in campo i nuovi arrivi Sirigu, Ndombele, Simeone e Raspadori, ma anche per testare la squadra in vista della terza giornata di campionato, quando gli azzurri di Luciano Spalletti sfideranno la Fiorentina domenica alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi.