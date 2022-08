Elmas: “Che onore essere il capitano del Napoli”

Parlando a Radio Kiss Kiss Napoli dopo l'amichevole del Napoli contro la Juve Stabia, Elmas non ha potuto fare a meno di ringraziare Spalletti per la fascia di capitano: “E’ un onore essere il capitano del Napoli, ringrazio il mister Spalletti per avermi scelto. Non so davvero cosa dire, è un’emozione”.