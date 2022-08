Raspadori, la fidanzata: "Napoli ha già rapito il mio cuore"

Raspadori, la compagna: "Questo posto ha già rapito il mio cuore"

"Questo posto ha già rapito il mio cuore", ha scritto la fidanzata ventenne dell'ex attaccante del Sassuolo, che ha pubblicato le foto di alcuni panorami del Golfo di Napoli chiedendo consigli ai followers: "Cosa devo assolutamente vedere? (Monumenti, quartieri, isole, spiagge). Vi ringrazio in anticipo per le dritte che mi darete". Immediate le reazioni di tanti tifosi azzurri, pronti ad accogliere nel migliore dei modi l'attaccante oggi allo stadio Maradona durante l'amichevole contro la Juve Stabia, in programma alle 18.