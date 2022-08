Il Napoli accoglie Raspadori: “Jack is here”

Continua il clima di festa in casa Napol i . E coinvolge i nuovi arrivati. Questa volta Giacomo Raspadori , passato la settimana scorsa dal Sassuolo agli azzurri. Su Instagram, il club di De Laurentiis ha voluto postare una reel tutta per Jack.

Raspadori: “Welcome, Jack”

Dal profilo ufficiale del Napoli c'è il saluto: “Welcome, Jack” e, per chi ancora non ci crede un bel “Jack is here”. Poi ecco le immagini, il "Welcome to Napoli", il numero 81 scelto dal calciatore, qualche palleggio, un'esultanza e il sorriso per l'attaccante ora a disposizione di Luciano Spalletti.