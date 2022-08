Liverpool, Klopp: "Girone aperto. Il Napoli? Lo conosciamo bene"

La "road to Istanbul" inizierà da un raggruppamento non impossibile, ma nel quale i Reds ritroveranno avversari ben conosciuti, dall’ Ajax , già incrociato due anni fa nel raggruppamento che comprendeva anche l’Atalanta, fino al Napoli , avversario nel girone nel 2018-'19 e nel 2019-'20.

Klopp e le vecchie conoscenze Ajax e Napoli

Jürgen Klopp non è convinto che per la propria squadra la strada per gli ottavi sia già tracciata, anche se conoscere almeno in parte le proprie avversarie potrebbe rappresentare un vantaggio: "Affronteremo squadre con buon pedigree, tutte hanno possibilità di passare il turno - il pensiero del tecnico tedesco - Questa non è una competizione in cui lo standard è sempre incredibilmente alto. Solo un paio d'anni fa abbiamo giocato due partite davvero difficili contro l'Ajax e siamo stati sorteggiati abbastanza regolarmente contro il Napoli, quindi sappiamo un po' di entrambi e loro sanno un po' di noi, ma si saranno sempre cose nuove da apprendere".