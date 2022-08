Fiorentina-Napoli: Simeone torna al Franchi nel ricordo di una tripletta

C'è poi una statistica che fa ben sperare il Napoli. Negli ultimi 13 anni, infatti, per 12 volte gli azzurri sono tornati imbattuti dalla trasferta fiorentina. L'unico ko proprio quello 0-3 con espulsione di Koulibaly e pomeriggio nero per tutta la squadra. Aggiungiamo un altro ricordo ben augurante per il Napoli: al San Paolo, con l'1-1 contro i viola (gol di Baggio su punizione), Maradona e compagni si laurearono campioni d'Italia per la prima volta nella loro storia. Era il 1986/87.