Fiorentina-Napoli, i convocati di Spalletti: rientra Gaetano

Sono 24 i convocati di Luciano Spalletti per la trasferta di domenica sera del Napoli alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina, valida per la terza giornata di campionato.

Il tecnico toscano ha comunicato la lista dei giocatori che partiranno per la Toscana subito dopo la fine dell’allenamento di rifinitura, al quale non ha partecipato Adam Ounas , fermo a causa di un affaticamento alla coscia destra. Out anche Diego Demme , ancora alle prese con le terapie dopo l’infrazione al cuboide di settimana scorsa.

Napoli, Ounas non parte per Firenze: si rivede Gaetano

Per la seconda trasferta della Serie A 2022-’23, dopo lo schiacciante 5-2 di Verona della prima giornata, Spalletti ha convocato lo stesso numero di elementi selezionati per la gara contro il Monza: l’unica novità è l’uscita di Ounas a favore di Gianluca Gaetano. Regolarmente in lista anche gli ultimi tre acquisti, Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, tutti e tre in attesa dell’esordio ufficiale con il Napoli dopo la panchina contro il Monza e l’assaggio nel test contro la Juve Stabia al Maradona.

Fiorentina-Napoli, i 24 convocati di Spalletti

Questa la lista completa dei convocati di Spalletti. Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.