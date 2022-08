Napoli-Lecce: niente ritiro prepartita e conferenza di Spalletti

Il Napoli prepara l'appuntamento di domani sera al Maradona contro il Lecce. La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per il secondo allenamento della settimana (ieri è stato per lo più di scarico dopo lo 0-0 di Firenze con la Fiorentina di Vincenzo Italiano). Si è trattato quindi già di una seduta di rifinitura con le partite che adesso sono ogni tre giorni. Il Napoli era tornato da Firenze solo ieri in mattinata.

Napoli: al Maradona previsti 40 mila spettatori La squadra oggi si è allenata sul campo 2, iniziando la sessione con l'attivazione a secco. Successivamente si è passati al lavoro tecnico e alle esercitazioni al tiro. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Ancora e soltanto terapie per Diego Demme. Ieri, invece, c'era stata palestra per i reduci del Franchi e poi partitella in famiglia.