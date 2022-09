I ricordi di Insigne: "Lo scudetto sfiorato è un rimpianto, città e tifosi lo meritano"

L’avventura di Lorenzo Insigne nella MLS è iniziata nel migliore dei modi, con gol e assist in serie per far risalire la china al Toronto FC anche grazie al valido contributo degli altri italiani, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito.

Insigne e il rimpianto dello scudetto mai vinto Il cuore dell’ex capitano del Napoli è però sempre alla propria squadra del cuore, quella in cui è cresciuto e nella quale è tornato a 22 anni per vivere 10 anni da protagonista, segnando tanti gol, regalando giocate spettacolari e vincendo titoli, anche se non quello più ambito, quello scudetto solo sfiorato che resterà per sempre il rammarico principale della carriera di Insigne.