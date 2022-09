Napoli-Liverpool, la gaffe nella grafica diventa virale sul web

NAPOLI - Piccolo imprevisto nella diretta tv di Napoli-Liverpool. La grafica Uefa che indica punteggio e minuti di gioco rivela una sorpresa che non è passata inosservata sul web: per qualche minuto il Napoli, abbreviato in 'Nap', è diventato 'Ita'. L'errore, comparso in sovraimpressione, è subito diventato virale sui social. L'azzurro della maglia degli undici di Spalletti ha creato confusione nel dietro le quinte dei tecnici televisivi Uefa che hanno probabilmente scambiato gli azzurri partenopei con quelli della Nazionale italiana. Incoveniente comunque risolto dopo qualche minuto: la grafica è stata correttamente aggiornata in 'Nap-Liv', come da programma.