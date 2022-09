Capello: "Napoli-Liverpool poteva finire 7-2"

L'uomo partita di Napoli-Liverpool non è Anguissa e neanche Zielinski, autore di una doppietta. No, è Luciano Spalletti, l'uomo con la stampella che oggi ha fatto ballare gli inglesi a suon di gol. A dare questa nomina è Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista. L'allenatore azzurro ha impostato la partita perfetta (per Klopp una tempesta perfetta) dall'inizio alla fine, non permettendo ai Reds di tornare in partita neanche dopo il gol di Luis Diaz.