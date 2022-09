Lavezzi e il ritorno a Napoli: “Il luogo in cui ero molto felice”

Ci sono legami che non si dimenticano mai. Come quelli della maggior parte degli argentini con la città di Napoli e con i napoletani. Partendo dal 10 per eccellenza, Diego Armando Maradona, adottato e ancora oggi mito indimenticabile. Uno degli argentini che mai scorderanno Napoli è Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, tornato per commentare l'incontro di Champions League contro il Liverpool. L'attaccante, con un messaggio social, ha ribadito quanto sia ancora innamorato della città e dei suoi abitanti.

Lavezzi: “Grazie a tutti per l'accoglienza e l'affetto allo stadio” Non poteva lasciare Napoli, Lavezzi, senza ribadire tutti questi sentimenti in un posto che gli ha dato tanto, ricambiato: “Il Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto felice”.