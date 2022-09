Juan Jesus: "Vittoria preziosa, ma c'è da migliorare. I nuovi? Forti e spensierati"

Juan Jesus "avvisa" il Napoli: "Dobbiamo essere più concreti"

L’ex centrale di Inter e Roma, tra i leaders dello spogliatoio azzurro, ha commentato la sofferta affermazione del Napoli grazie al gol nel finale di Giacomo Raspadori e la prestazione offerta dalla squadra, toccando lo stesso argomento affrontato da Spalletti in conferenza stampa, la differenza tra la partita contro lo Spezia di questa stagione e quella dello scorso campionato: “Sono tre punti importanti per la classifica. Lo scorso anno questa partita l’abbiamo persa, quindi aver vinto è un bel segnale, però abbiamo sprecato troppo: dobbiamo segnare di più, la nostra qualità offensive ce lo impone. Ci sono squadre come lo Spezia che scelgono di giocare così chiuse, non è un grande spettacolo per i tifosi, ma in questi casi dobbiamo far girare palla più velocemente e concretizzare di più".