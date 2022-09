Raspadori: "Emozione fortissima, segnare al Maradona mette i brividi"

"Inserirsi in un gruppo così è stato facilissimo"

Intervistato da DAZN al termine del match l’ex attaccante del Sassuolo ha espresso le proprie emozioni per essere riuscito a decidere la partita con un gol sotto alla curva dei tifosi del Napoli: “Ho ancora i brividi. Sono davvero contento, dovevamo vincere a ogni costo e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. È una delle emozioni più grandi della mia vita, ringrazio tutti i compagni che hanno facilitato il mio inserimento. Ambientarsi in un gruppo così è facile anche per un ragazzo giovane e timido come me. Rifarei altre 1000 volte la scelta di venire qui".