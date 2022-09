Napoli-Spezia, le pagelle: ci pensa Raspadori, Lobotka illumina, Juan Jesus c'è

Mischia e rischia, con cinque cambi rispetto alla Champions decisi per la serie ultra ravvicinata, e alla fine vince lui. Anzi la squadra, da squadra: come aveva chiesto. Decisive le sostituzioni (tipo Lobotka per Ndombele). E l’ostinazione a insistere su Jack.

Meret 6

Padrone della scena: sicuro su Gyasi nel primo tempo, bravo nelle uscite.

Di Lorenzo 6

Ancora in campo, come sempre finora, a sbrigare affari difensivi e offensivi. Bel duello con Reca.

Rrahmani 6,5

Pulisce l’area e non soffre Gyasi, il più vivace dello Spezia. Tocca a lui salvare su quel pallone velenoso di Kiwior.

Juan Jesus 7

Al debutto assoluto stagionale. E che debutto: controlla a uomo Nzola e lo cancella. Non perde un colpo, mai: uno contro uno o gioco aereo che sia.

Mario Rui 6

Martella a sinistra e mette anche cross efficaci (uno per Elmas su tutti). Fortuna sua - e della squadra - che l’incomprensione con Meret non diventi frittata.