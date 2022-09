Raspadori supera l'esame: Spalletti trova un altro vice Osimhen

Spalletti e i "nuovi 9": Raspadori mattatore contro lo Spezia

Se infatti la notte di Champions contro i Reds aveva evidenziato le qualità di Giovanni Simeone, subentrato all’infortunato Osimhen e subito in gol, contro i liguri Spalletti ha voluto provare nel ruolo di centravanti Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo ha risposto presente in una posizione comunque non inedita nella sua pur giovane carriera non solo segnando il gol-partita a un minuto dalla fine, ma facendosi trovare spesso e volentieri smarcato dai compagni. Basti pensare che la gara contro gli Aquilotti è stata quella in cui il campione d’Europa con l’Italia ha scagliato più tiri in carriera verso la porta avversaria, sei, peggio solo degli otto in un Sassuolo-Lazio del dicembre 2021.