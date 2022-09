Napoli verso la Champions: terapie per Osimhen e Demme, influenza per Lozano

Il Napoli si è ritrovato questa mattina all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Champions League di Glasgow contro i Rangers, in programma martedì prossimo. Naturalmente, chi è sceso in campo ieri pomeriggio nell'1-0 allo Spezia ha svolto solo tonificazione in palestra e lavoro tecnico in campo.

Napoli a Castel Volturno: circuito di forza in gruppo Il resto della squadra, agli ordini di Luciano Spalletti, ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Per chiudere la sessione odierna, lavoro tattico e una partitella a campo ridotto. Tre gli assenti: Hirving Lozano, Victor Osimhen e Diego Demme. Per gli ultimi due terapie, con il secondo che ha continuato anche con il personalizzato in campo.