Napoli-Spezia, gol di Raspadori: Mertens aveva previsto tutto

Dries Mertens continua a essere una presenza costante nel mondo Napoli. L'attaccante belga, ora in Turchia, si interessa ai risultati degli azzurri, che continua a seguire con frequenza (era allo stadio per la sfida al Liverpool). Anche contro lo Spezia, non ha fatto mancare il suo pensiero post-partita, indirizzato all'autore del gol segnato all'89', vale a dire Giacomo Raspadori.