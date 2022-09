Napoli, allenamento in vista dei Rangers: assente Lozano

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle 21 per la seconda giornata di Champions League dopo lo slittamento della partita (originariamente in programma martedì 13 settembre) in conseguenza al protocollo da rispettare per la morte della regina Elisabetta II.