Napoli, senti Iezzo: "Felice per Meret, ha carattere da vendere"

NAPOLI - “Sono felice per Meret". Parole di Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv. Da ex estremo difensore, Iezzo si focalizza inizialmente sulla situazione tra i pali del Napoli: "Meret in questo periodo è stato tranquillo, ha fatto bene sopportando tante cose, a cominciare anche dallo stillicidio quotidiano del nuovo portiere: prima arriva Kepa, poi arriva Navas e alla fine non è arrivato più nessuno. Non era facile e lui ha dimostrato di avere carattere da vendere, tecnicamente poi è uno dei più forti, doveva solo avere fiducia da parte del club, dell’ambiente ed ora sta dimostrando tutto il suo valore". Poi per Iezzo l'attenzione si sposta sul campionato: "La vittoria con lo Spezia? Dobbiamo abituarci a vedere gare così, ci sono squadre che giocano ed altre che si chiudono, come quella ligure. Magari bisognerà provare a sfruttare meglio le palle inattive, c’è da dire comunque che il Napoli lo scorso anno queste gare le perdeva. Ora c’è equilibrio, la squadra non rischia più". E ora incombe la Champions: "La gara con i Rangers? In Champions non ci sono partite facili, l’ambiente scozzese non è niente male, l’Ibrox è uno stadio che mette molta pressione. Si tratta di un banco di prova importante, voglio capire quanto i ragazzi riescano a superare una sfida così impegnativa, anche dal punto di vista ambientale. Quella di domani è la partita giusta per capire se il Napoli, in campo europeo, è diventato maturo. Sarebbe stato meglio anticipare la sfida? Non mi fossilizzerei sull’orario del rientro: tutto dipende dal risultato di Glasgow, se vinci va via subito e contro il Milan il Napoli farà una grande partita…”, ha concluso Iezzo.