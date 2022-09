Il ct della Georgia incorona Kvaratskhelia: "È il nuovo Ribery"

Il ct della Georgia punge i club francesi: "Hanno ignorato Kvara"

Ormai imprescindibile per la squadra di Spalletti e ben conosciuto anche a livello internazionale Kvaratskhelia è un pupillo anche del ct della Georgia Willy Sagnol, che in un’intervista a 'Rmc Sport' ha smesso per un attimo i panni del commissario tecnico per tornare a indossare quelli dell’ex nazionale francese, esprimendo il proprio disappunto per il mancato approdo di Kvara in Ligue 1: “Sono molto deluso, perché mi sarebbe piaciuto vedere Khvicha in azione in Francia. Ho fatto di tutto per un anno a convincere le principali squadre della Ligue 1 a tesserarlo, non c’erano rischi a livello finanziario, ma non c’è stato nulla da fare” lo sconsolate parole di Sagnol.

Sagnol lancia Kvaratskhelia: "È la copia di Ribery"

Sagnol poi va oltre, spingendosi in un paragone molto impegnativo per il prosieguo della carriera di Kvaratskhelia: "Da tutti ho sentito la solita risposta: ‘Willy, è solo un georgiano, non è 'non è brasiliano, non è glamour e dopo il 70’ si stanca’. Le cose stanno andando diversamente, Kvaratskhelia è un giocatore pronto per le big dell'Europa occidentale. Mi ricorda Ribery, anzi per me è la sua esatta copia alla stessa età. Non ho mai visto un giocatore migliorare di più nel tempo più di Franck”.