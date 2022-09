Mertens, l'agente: "La Juve ci ha offerto molto di più di quanto avevamo chiesto al Napoli"

Un mese dopo l’approdo in Turchia di Dries Mertens, l’agente dell’ex attaccante del Napoli, Stijn Francis, è tornato a parlare della movimentata estate passata dal proprio assistito, sospeso tra la speranza, poi non concretizzatasi, di un rilancio della società del presidente De Laurentiis dopo la scadenza del contratto al 30 giugno e l’inattesa proposta arrivata dalla Juventus.

"Mertens è stato vicino alla Juve" Intervistato dal podcast “Mid Mid” Francis ha parlato per la prima volta in maniera approfondita dei contatti avuti con il club bianconero, che ha davvero accarezzato l’idea di portare nelle proprie fila il miglior cannoniere della storia del Napoli, avversario di tante sfide bollenti negli ultimi anni tra Serie A e Coppa Italia: “Con la Juve c'è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva accettare la proposta". Pur senza entrare nel dettaglio economico, Francis fa capire come l’offerta dei bianconeri fosse molto allettante: “Se si confronta con l'offerta della Juventus (5 milioni all'anno, secondo il quotidiano Nieuwsblad), quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo”.

Il sofferto addio al Napoli di Dries Mertens L’addio alla maglia azzurra per Mertens resta una ferita aperta: “A De Laurentiis non abbiamo mai chiesto molto, il nostro errore è stato accorgersi troppo tardi che la storia stava per finire - ha detto Francis - C'era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma non c’è stato niente da fare”.