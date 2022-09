Improta: “Napoli meglio del Milan, Zielinski migliori sui rigori”

Il Napoli batterà il Milan . A decretarlo è Gianni Improta , ex calciatore azzurro, che è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante il programma Punto Nuovo Sport Show. I suoi fari si sono accesi poi su due calciatori del Napoli: Zielinski e Meret . Con un rimprovero per il primo dopo la Champions.

Improta: “Contro le grandi il Napoli si esalta e ha organico migliore”

Napoli dunque favorito contro il Milan secondo Improta: “Le mie fiches vanno sul Napoli, anche se contro il Milan sarà difficilissimo. Gli azzurri restano favoriti leggermente, nonostante la trasferta. Il motivo è semplice: contro le grandi, il Napoli si esalta e sa fare risultato in maniera spensierata. E poi il Milan ha anche qualche assenza importante. Leao su tutti. Pioli non ha alternative di livello come le ha Spalletti, che invece può affidarsi a Simeone o Raspadori per sostituire Osimhen. Sono fiducioso".