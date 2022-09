Sosa: "Kvara può fare malissimo al Milan. Zielinski gioca più libero"

Milan-Napoli, Sosa: "Assenza Leao pesante, meno quella di Osimhen"

Parlando dei due grandi assenti, Leao da una parte e Osimhen dall'altra, Sosa è chiaro: "Il Napoli ha dimostrato di sapere giocare senza Osimhen, mentre l’assenza di Leao è importante, in Champions è stato determinante come anche con la Samp. Leao è il 40% del Milan, mentre gli azzurri con Simeone e Raspadori possono fare molto bene. Il Cholito attacca bene la profondità, Osimhen è più veloce di lui, ma dal punto di vista realizzativo forse ha qualcosa in più del nigeriano, in questo momento avere uno come Simeone è molto positivo. Domani sera ho dubbi sul fatto che possa giocare Raspadori da prima punta, secondo me ha caratteristiche più adatte a giocare da esterno o da seconda punta".