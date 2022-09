Napoli, Giuntoli: "Felice degli acquisti che giocano, eravamo convinti"

Napoli, le parole di Giuntoli prima del Milan

Queste le dichiarazioni di Giuntoli: "Felice che tanti acquisti siano in campo, li seguivamo da tempo ed eravamo sicuri delle loro qualità. Sapevamo di fare una squadra competitiva, ci abbiamo messo un annetto per tornare competitivi e ora vediamo per quale obiettivo. Siamo sereni perché il campionato è appena cominciato, è presto. Non dobbiamo esaltarci né abbatterci quando perderemo qualche gara. Pensiamo a lavorare consci di essere competitivi", ha concluso il direttore sportivo del Napoli.