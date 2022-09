Napoli, il vice di Spalletti: "Felici, ma Luciano non del tutto contento"

Al termine del match vinto 2-1 dal Napoli contro il Milan, il vice di Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole di Domenichini: "Per me è stata una partita difficile contro un ottimo Milan. Siamo riusciti dopo un po' a far girare la palla e la situazione è migliorata. Siamo riusciti a vincere e siamo molto contenti per questo trionfo molto importante".