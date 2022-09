Koulibaly benefattore: regala 200 kit da calcio ai bambini di Lacco Ameno

Kalidou Koulibaly conferma di avere un gran cuore. L'ex difensore centrale del Napoli, ora al Chelsea, soprattutto non dimentica. Così ha deciso di regalare 200 kit completi da calcio ai bambini di Lacco Ameno, piccolo comune sull'isola di Ischia in cui il senegalese è stato più volte in vacanza e dove ha ancora tanti amici.

Koulibaly: così ricambia affetto e ospitalità degli isolani In questo modo Koulibaly vuole ricambiare in qualche modo l'affetto e l'ospitalità sempre mostrati dai lacchesi. Il materiale sarà consegnato domani sera al campo sportivo durante una cerimonia a cui Koulibaly parteciperà in collegamento video da Londra.