Politano infortunato: lascia la Nazionale e torna a Napoli

Niente Nations League per Matteo Politano, che salta Inghilterra e Ungheria. Il giocatore del Napoli ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale perché infortunato. Contro il Milan, nell'ultima di campionato, aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Inizialmente, come aveva fatto sapere Roberto Mancini in conferenza stampa, sembrava potesse rimanere, ma dopo la valutazione dello staff medico dell'Italia, si è deciso di rimandarlo a Napoli.

Politano: a Napoli inizierà la riabilitazione Una volta rientrato a Napoli, l'attaccante che ha segnato due gol su rigore nelle ultime due uscite dei partenopei, inizierà la riabilitazione per recuperare in vista della ripresa dl campionato. Con la Nazionale rimangono dunque quattro calciatori di Spalletti: Meret, Di Lorenzo, Zerbin e Raspadori. Un numero comunque alto perché, sempre come detto da Mancini, “i giocatori del Napoli stanno facendo bene”.