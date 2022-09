De Laurentiis: "Napoli? Parlano i fatti, non mi credeva nessuno"

Dalle contestazioni estive all'entusiasmo di questo avvio di campionato: l'umore a Napoli è svoltato grazie alla splendida partenza della squadra di Spalletti , in testa alla Serie A e al girone di Champions League . Le prestigiose vittorie contro Liverpool e Milan hanno esaltato l'ambiente e il patron Aurelio De Laurentiis in un'intervista a LaPresse ha rivendicato il buon lavoro fatto in estate.

De Laurentiis: "Sul Napoli parlano i fatti"

"Sul Napoli non si parla, parlano i fatti", ha detto il presidente del club azzurro a margine della presentazione del docufilm 'Sophia!'. Le cessioni di big come Mertens, Koulibaly e Insigne avevano fatto storcere il naso all'ambiente, e lo stesso De Laurentiis era stato contestato a Dimaro. Il patron lo ha ricordato: "C’è una mia conferenza stampa dove ho detto: 'Allestiremo una squadra grande', poi non ci ha creduto nessuno e invece...". Gli arrivi di Kim, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori e Ndombele hanno rilanciato le ambizioni della squadra, che sta strappando applausi in Italia e all'estero.