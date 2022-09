Damiani ha una teoria: “Kim meglio di Koulibaly. Ecco perché”

Non è tenero con Koulibaly, Damiani: “Sono più importanti le idee dei grandi nomi. Il Napoli ha grandi idee, un grande direttore e una grande società che sa arrivare prima degli altri. È andato via Koulibaly, che era forte ma faceva tanti errori, e chi l’ha sostituito è più forte di lui. Ci vuole competenza, complimenti al Napoli”.

Damiani: “Il Napoli ha una rosa lunga, attenzione a Inter e Juve”

Prosegue il procuratore: “Siamo all’inizio di questo campionato, ma le sensazioni fanno ben sperare. Il Napoli ha delle alternative, per un campionato come questo lungo e con i Mondiali, che sono necessarie. Mister Spalletti ha dato una grande identità a questa squadra. La squadra si sta comportando molto bene, gli acquisti sono stati giusti, c’è una forza di squadra. Simeone e Raspadori si sono rivelati giocatori forti e bravi. Ci sono tante squadre, l’Inter che può tornare ad essere competitiva, ma bisogna crederci. I punti di distacco non sono tantissimi, ma Inter e Juve non hanno un’identità. La Juve ha delle difficoltà, mancano anche i giocatori migliori come Pogba, però il campionato è ancora molto lungo e possono tornare ad essere competitivi”.

Damiani: “Ndombele ha un problema caratteriale”

Damiani chiude con due considerazioni: “Il grido d’allarme del calcio italiano è questo: se ci sono il 70% di giocatori stranieri che giocano qui, come possiamo essere competitivi?”

Poi analizza un altro nuovo acquisto del Napoli: “Ndombele ha un problema caratteriale, ma a Napoli sono bravi. Se il francese sta bene può essere una risorsa in più”.