Olivera senza barriere: “Mi piace attaccare e supportare i compagni”

Mathias Olivera è impegnato con l'Uruguay nelle ultime amichevoli prima del Mondiale in Qatar. Una trasferta che lo distoglie parzialmente dal Napoli, in cui è entrato in punta di piedi e in cui sta cercando di farsi largo pur avendo davanti Mario Rui. A Polideportivo, noto programma televisivo uruguayano, ha precisato meglio che tipo di giocatore è.

Olivera ammette: “Prima di tutto penso a difendere” Terzino d'attacco, Olivera, e questo traspare anche dalle sue parole a Polideportivo. Ma non trascura affatto i compiti difensivi. Anche questo viene fuori dalla descrizione che fa di se stesso: “Personalmente penso prima a difendere e chiudere bene la mia zona, ovviamente quando posso mi piace attaccare. Preferisco sempre andare di più in attacco e sfruttare le mie qualità. Dipende sempre dalla partita alla fine, ci sono delle volte in cui devi stare più basso e dare una mano, altre, in cui puoi dare maggiore supporto ai compagni d'attacco e quando ci sono queste ultime cerco di sfruttare la mia corsa e le mie doti il più possibile".