Raffaele Sergio: "Kim e Kvara? Merito a Spalletti che li ha inseriti nel gruppo"

NAPOLI - L'ex calciatore del Napoli, Raffaele Sergio, ha parlato di diversi temi legati alla squadra allenata da Luciano Spalletti a Radio CRC. Ecco le sue parole: "Il Napoli? Quando giocavo io lì eravamo a fine ciclo con Ferlaino. Ritengo che questo Napoli sia competitivo. Riesce a centrare l’Europa ogni anno. Al di là dei risultati sportivi, riescono a far quadrare il bilancio, c’è da fare solo un plauso alla società. Speriamo davvero sia l'anno buono per vincere qualcosa. Il Napoli ha dato una grande dimostrazione la scorsa estate avviando un nuovo ciclo e compiendo una vera e propria rivoluzione. Mi dispiace per Ghoulam perché è un ragazzo molto sfortunato, un giocatore importante che non ha avuto fortuna perché poteva diventare uno dei terzini più forti al mondo". Su Kim e Kvaratskhelia: "Secondo me dobbiamo spendere una parola per Spalletti perché si dà tutto per scontato. Il tecnico è stato eccezionale nell’inserimento nel gruppo e negli schemi di gioco, ha inciso tantissimo soprattutto su Kim che nessuno si aspettava. I difensori con Spalletti migliorano tanto e sostituire Koulibaly non era per niente facile. Spalletti è sottovalutato. Ha sempre portato le proprie squadre in Champions League, è un ottimo allenatore anche se può risultare antipatico perché è diretto nella comunicazione. Il Torino? Avversario tosto ma il Napoli è competitivo. Quest’anno ha giocatori che sostituiscono i titolari in maniera ottima”.