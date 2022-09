Napoli, rientrano tutti i nazionali. Politano e Osimhen proseguono nei loro recuperi

Matteo Politano ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte del lavoro in gruppo. Osimhen si è dedicato a lavoro personalizzato in palestra e in campo. Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali, nel frattempo, i vari, Mario Rui , Min-jae Kim, Leo Skiri Østigård , Mathias Olivera e Amir Rrahmani .

Napoli, da valutare le reali condizioni di Lozano

Saranno tutte da valutare, infine, le reali condizioni di Hirving Lozano "alle prese con problemi di carattere muscolari alla gamba destra - come scrive il quotidiano centramericano ESTO -, che gli hanno impedito di essere al cento per cento per il recente duello amichevole persa 3-2 dal Messico contro la Colombia, restando in panchina per tutti e 90'".