Napoli, Kim il giocatore del mese di settembre in Serie A

Kim è il giocatore del mese di settembre in Serie A. Il difensore del Napoli riceverà il trofeo Ea Sports prima della partita con il Torino , in programma domani alle 15 allo stadio Maradona. Il sudcoreano è stato il più votato dai tifosi e ha preceduto Becao (Udinese), Demiral (Atalanta), Theo Hernandez (Milan) e Milinkovic-Savic (Lazio).

La cinquina era stata selezionata tenendo conto della analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato a livello scientifico, non considera solo gli eventi tecnici e i dati statistici, ma anche i dati posizionali. Si possono dunque analizzare cose tipo il movimento senza palla, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra. Per il calcolo finale, sono stati presi in considerazione i dati delle giornate dalla 5a alla 7a della Serie A Tim 2022-2023.

Kim si è dimostrato un muro in difesa, con alcuni interventi decisivi come negli ultimi minuti contro il Milan a San Siro.

Napoli: secondo Mvp consecutivo dell'anno per un nuovo acquisto

“Il secondo premio consecutivo di miglior calciatore del mese assegnato ad un nuovo acquisto del Napoli dimostra quanto bene il club azzurro abbia lavorato sul mercato estivo - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A - Min-Jae Kim nel mese di settembre si è dimostrato un vero baluardo, in grado di guidare la difesa e di contrastare efficacemente due grandi bomber della Serie A Tim come Ciro Immobile e Olivier Giroud. Il sudcoreano è il secondo difensore a meritare l’Ea Sports Player Of The Month, dopo Koulibaly, di cui ha raccolto l’eredità al Napoli”.