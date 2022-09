Napoli, lady Raspadori si racconta: l'amore per la pizza e l'amicizia con Giulia Coppini

Tra le nuove wags di casa Napoli Elisa Graziani è sicuramente colei che ha allacciato un legame più stretto con società e tifosi. Vuoi per facilità linguistiche, vuoi per la riservatezza sulle rispettive vite private di Khvicha Kvaratskhelia e di Kim Min-Jae, gli altri nuovi acquisti azzurri subito ambientatisi sul campo, la fidanzata di Giacomo Raspadori è diventata presto una vera e propria celebrità sui social.

Elisa Graziani e il colpo di fulmine per Napoli

Richiesta protamente accolta, così Elisa è stata “tempestata” di curiosità. La prima delle quali non poteva che riguardare l’ambientamento dopo il cambio di vita da Sassuolo a Napoli: “Di sicuro è stato un grande cambiamento. Da un momento all’altro cambi città e abitudini, non hai più la tua famiglia fisicamente vicina. Sicuramente per loro non è stato semplice lasciarmi andare, però io qui mi sto trovando benissimo. Sto facendo amicizia con persone fantastiche e sto trovando il mio equilibrio, quindi di conseguenza anche loro sono tranquilli e felici. Sono davvero contenta di essermi trasferita! È un’esperienza che mi sta aiutando tanto a crescere e a prendere consapevolezza di me stessa”.

"Adoro la pizza, ma il sushi non mi piace..."

Elisa si è poi volute soffermare sulla gentilezza della popolazione napoletana dalla quale si è subito sentito accolta: “Qui sto conoscendo la gentilezza in una forma che non conoscevo prima… come dico sempre a Giacomo: “È come se stessi rinascendo qui”. C’è spazio anche per alcune curiosità, dai gusti alimentari ad un’amicizia speciale con la compagna di Giovanni Simeone, che di Raspadori è uno dei competitor nell’attacco del Napoli…: "Dove ho provato il sushi finora? Non mi piace il sushi, meglio la pizza. Giulia Coppini è la prima persona che conosciuti qui. Di solito sono introversa e timida con chi non conosco, con lei non è successo. È davvero una persona solare, speciale e dolce".