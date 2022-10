Napoli, Anguissa: "Gol merito dei miei compagni. Vogliamo vincere tutte le partite"

Anguissa dopo il 3-1 al Torino: "Gol merito dei miei compagni, noi vogliamo vincere più partite possibili"

Parla ancora in inglese Anguissa, ma coi piedi parla la lingua del Napoli, perfettamente integrato nella mediana di Luciano Spalletti.

La sua prestazione oggi è stata assoluta, con due gol d'autore dei quali però Anguissa non si prende tutto il merito:

"Sono contento sia per il risultato in una gara complicato, sia per i miei compagni. Il merito è loro per le mie due reti. Doppietta? È fantastico e importante però io penso al mio ruolo in campo, conta che il Napoli vinca. La mia famiglia ha sempre avuto fiducia in me. La dedica dell’esultanza è per loro. Obiettivi? Pensiamo una partita alla volta, vogliamo vincere più partite possibili".