Napoli, Spalletti: "Fantastici per 30-40 minuti, poi siamo calati"

Subito dopo la vittoria per 3-1 allo stadio Diego Armando Maradona sul Torino , il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa ai microfoni di DAZN.

Napoli, Spalletti: "Superlativi per 40 minuti, poi siamo calati"

È uno Spalletti comunque soddisfatto quello che si presenta in sala stampa coi giornalisti di DAZN. Queste sono le dichiarazioni del tecnico partenopeo, che analizza in questo modo la partita:

"Siamo stati superlativi per 30-40 minuti, sotto l'aspetto del gestire la partita. Poi però non ce l'abbiamo fatto a mantenerlo perché loro hanno altre caratteristiche e sono venuti a montarci addosso, facendo uomo contro uomo a tutto campo, portando la partita dove volevano. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare, perché ti lasciano spazio a campo aperto. Ma liberare il calciatore per cavalcare questo spazio è difficilissimo perché fanno un pressing asfissiante".