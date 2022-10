Il retroscena di Ancelotti: "Kvaratskhelia? Il Napoli lo seguiva già quando c'ero io"

Ancelotti e Kvaratskhelia: "Sorpresa per chi non lo conosceva"

E tra i nuovi arrivati a rubare l’occhio, oltre a Kim, subito capace di far dimenticare Kalidou Koulibaly, c’è proprio Kvaratskhelia, ormai realtà affermata del calcio italiano. Ebbene, a proposito del georgiano Ancelotti ha ammesso che il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli osservatori del club erano sulle tracce di Kvara già al tempo in cui il tecnico emiliano era sulla panchina azzurra: “Kvaratskhelia la sorpresa? Solo per chi non lo conosceva... Lo seguivamo già quando io ero a Napoli. È un giocatore speciale".

Napoli, i numeri da record di Kvaratskhelia

Dando quindi uno sguardo alla carta d’identità dell’attaccante, classe 2001, la conseguenza è che il Napoli aveva già individuato le qualità del ragazzo quando Kvara aveva 17 anni. Il difficile momento coinciso con lo scoppio della pandemia di Coronavirus ha poi raffreddato tutto, ma appena possibile il Napoli ha ripreso il filo del discorso con gli agenti del giocatore, anticipando una folta concorrenza. Kvaratskhelia è già stato autore nelle prime 8 giornate di cinque gol e due assist, oltre che decisivo nel rigore procurato contro il Milan e trasformato da Politano, diventando il secondo giocatore più giovane negli ultimi 40 anni di storia del Napoli ad aver segnato almeno cinque reti in una singola, dopo Marek Hamsik.