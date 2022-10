Chelsea, Koulibaly: "Riconoscente al Napoli, ma ho fatto di tutto per andare via"

Seconda partita dell’era Potter al Chelsea e seconda panchina per Kalidou Koulibaly. Di ritorno dagli impegni con il Senegal, l’ex difensore del Napoli ha vissuto dalla panchina l’intera gara contro il Crystal Palace, vinta per 2-1 dai Blues, così come era accaduto in Champions League contro il Salisburgo.

Potter esclude ancora Koulibaly: panchina anche contro il Crystal Palace Lo stesso Koulibaly, intervistato poche ore dopo l’insediamento del successore di Thomas Tuchel, aveva minimizzato la cosa, ritenendo giusto che “il nuovo allenatore si affidi all’inizio ai giocatori che già conoscono l’ambiente”. Concetto che KK ha ripreso in un’altra intervista, concessa all’emittente francese “Carré”, nella quale il difensore si dice entusiasta dei primi mesi trascorsi a Londra e della nuova avventura professionale: "Al Chelsea mi trovo benissimo, la mia famiglia si è integrata alla perfezione. Sono arrivato al momento giusto, gioco con calciatori che hanno vinto tanti trofei. Spetta a me dimostrare sul campo che possono contare su di me, per ora sono molto contento e spero di continuare così".