Napoli in amore, tutta la gioia dei tifosi vip: "È il Paradiso"

NAPOLI - È accaduto di nuovo: ancora una volta lo sport ha unito e abbracciato menti e figure di spicco di una città variegata e artistica. Nel suo calore, nella bellezza percepita a distanza, nell’entusiasmo di Raspadori, Zielinski e Kvaratskhelia, nel sorriso sornione ma convinto di Spalletti, il Napoli ha fatto ritrovare al tavolino virtuale di un bar scrittori, sportivi, comici, politici, attori, accademici, ognuno alle prese con la propria vita dalla quale si è allontanato per discutere insieme agli altri del trionfo in Champions che ha reso orgogliosi e fieri. La città, ieri, s’è risvegliata stordita, tra veglia e sonno, mettendo a fuoco ciò che era accaduto martedì sera - tra un caffè e la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio - per rendersi conto che sì, era tutto vero, altro che un sogno: il Napoli primo in campionato ha battuto 6-1 l’Ajax ad Amsterdam, è ad un passo dagli ottavi, sta (ri)scrivendo la storia - anche la propria - e allora val la pena fidarsi delle emozioni per provare a darne un senso, a renderle autentiche, raccontandole.