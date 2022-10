Napoli, la macchina perfetta: gol con tutti e più di tutti

NAPOLI - Quei bravi ragazzi di Spalletti hanno l'istinto dei killer dell'area di rigore: 6-1 all'Ajax e fiumi di champagne. Facce pulite, tanti giovanotti, uno studente universitario (Jack) e l'umiltà di quelli che per la prima volta hanno cominciato a guardare il calcio in ottica Champions. Un bel po' gli illustri esordienti, sì: da Anguissa a Simeone, passando per Kim, Kvara, Rrahmani, Raspadori e Olivera. Già, ma chi lo direbbe? Napoli spietato, macchina finora pressoché perfetta con l'asso nella manica di una catena di sinistra micidiale e poi Napoli che spara palloni a raffica. Che segna come nessuno in Italia e in giro per l'Europa: i 18 gol del campionato e i 13 d'Europa valgono lo scettro del miglior attacco in entrambe le competizioni. E ancora: dodici uomini a rete, dopo la prima di Amsterdam con la fascia firmata Di Lorenzo, e una tale varietà che parte dai difensori e culmina negli attaccanti. Tutti. Soprattutto nel momento del bisogno creato dall'assenza di Osimhen, un fattore che una stagione fa, dati alla mano, creò uno scossone tangibile e che invece, nell'ultimo mese e nelle ultime cinque partite (e mezza) è servito a responsabilizzare il gruppo. Che ha risposto come un ciclone vincendo sempre con 6 gol in campionato e 9 in Champions, 15 in totale. Diciassette se contiamo anche i due realizzati dopo la sua uscita di scena con il Liverpool. Il Napoli fa paura a tutti, ormai, ma la cosa bella è che finora non ha fatto paura a se stesso. Guardandosi allo specchio: in estate Spalletti chiedeva gente in grado di non inciampare per l'emozione salendo i gradini del Maradona e dei grandi stadi d'Europa, e a quanto pare hanno tutti le gambe molto solide.