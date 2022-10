Spalletti ironico sul rigore per il Napoli: "Se volete vi faccio vedere una cosa..."

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria di Cremona , quinto successo consecutivo degli azzurri in Serie A , che vale il primo posto in classifica. Un'affermazione sofferta ma alla fine larga, un 4-1 che ha confermato la forma attuale dei campani: "Non è stato facile ma siamo stati sempre lucidi ".

Napoli, Spalletti: "Non caliamo mai d'intensità"

"Non è stata una gara facile per noi - ha spiegato Spalletti -, dopo il vantaggio abbiamo subito l'1-1 nel secondo tempo da un rimpallo un po' sfortunato. Da lì è stato difficile, perché la partita è andata su qualità che non rappresentano le nostre caratteristiche. La squadra però non ha perso la lucidità di fare certe cose e alla fine è stata premiata, Simeone ha fatto un grande gol. La Cremonese non merita la classifica che ha". Il Napoli ha inanellato l'ottava vittoria di fila tra campionato e coppe: "La sensazione è di una squadra che non abbassa mai l'intensità, entriamo sempre in campo concentrati per onorare la maglia, diamo sempre il massimo e si continua sempre all'infinito a cercare il risultato fino a quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita".

Napoli, Spalletti: "La prova della maturità. Rrahmani? Da valutare"

In conferenza stampa Spalletti si è espresso sull'infortunio di Rrahmani: "Bisogna valutarlo bene, vedremo nei prossimi giorni". Il match con la Cremonese ha confermato la maturità della squadra: "Prova di maturità? Sì ce la siamo meritata, la squadra è stata matura e ha portato a casa un risultato importantissimo. La Cremonese si chiudeva bene, ripartiva bene e aveva chiaro cosa fare. Non diventa facile mantenere il possesso e andare a cercare gli spazi per entrare mantenendo comunque l'equilibrio per la prevenzione della perdita di palla. Il terzo gol è merito di Kvara, si scrive Lozano marcatore ma va dato a lui, così capisce che è come se l'avesse fatto lui".

Napoli, Spalletti: "Rigore netto"

Il tecnico della Cremonese Alvini ha contestato il rigore assegnato al primo tempo per fallo su Kvaratskhelia, Spalletti non è d'accordo e ha replicato polemico: "Per come abbiamo visto il rigore dalla panchina dico che è rigore, se bisogna fare questo giochino allora devo mostrare lo stinco di Mario Rui a inizio azione... A Kvara sono state messe le mani addosso per tutta la partita, e ha ricevuto anche qualche comportamento che non si fa, forse perché deve ancora entrare in confidenza con il nostro calcio e il nostro modo di comportarsi in campo. Poi la partita è tornata sui binari corretti, ma all'inizio c'erano continue perdite di tempo, a rinviare ci volevano 25 secondi... Sono situazioni che il calcio moderno ha sorpassato. Ad Alvini auguro il meglio possibile perché è un grande allenatore e gli auguro di portare a casa i suoi obiettivi di questa stagione. Lo aspetto a Napoli che oltre ad averlo vicino gli faccio un regalo".