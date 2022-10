Napoli, Politano: "Eravamo stanchi, ecco chi ha dato la scossa"

La vittoria contro la Cremonese lancia in orbita il Napoli , che ha inanellato l'ottavo successo di fila tra campionato e coppe ed è ora capolista in Serie A . L'esterno offensivo degli azzurri Matteo Politano ai microfoni di Sky ha commentato soddisfatto la prestazione della squadra.

Napoli, Politano: "Chi è entrato ha dato la scossa"

"Una bella vittoria, non riuscivamo a trovare più le soluzioni del primo tempo - ha spiegato -, subentra anche un po' di stanchezza giocando ogni tre giorni, ed è stato bravo chi è entrato a dare la scossa che serviva. Dove troviamo l'energia per vincere sempre? Basta guardare sugli spalti e vedere quanti tifosi ci hanno seguito, loro ci danno l'energia. In campo diamo tutti il massimo e credo che si veda". Sul suo momento: "Sta andando bene, sto giocando con continuità e sono contento. Ma c'è da migliorare tanto, l'anno è ancora lungo, ci sarà ancora da fare".