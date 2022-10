E adesso soltanto il Napoli può fermare il Napoli (e la Juve è già a -10)

Spalletti è un mago del turnover: a Cremona, ancora una volta i cambi sono risultati decisivi, mentre Kvaratskhelia continua a meravigliare per il modo in cui gioca, segna e detta assist con energie che sembrano inesauribili. Il campionato detta una gerarchia che esalta il primato napoletano, ma continua a tenere sulla ribalta l'Atalanta, solitaria seconda dopo lo spettacolare pareggio contro l'Udinese che si era lasciata alle spalle sei vittorie consecutive e ha rimontato due gol ai bergamaschi. A parziale attenuante di questi ultimi, l'emergenza difensiva che ha visto Gasperini schierare una retroguardia giovanissima ( Scalvini, Okoli e Demiral fanno 63 anni in tre).

L'Udinese è terza, ex aequo con il MIlan che ha schiantato la Juve, precipitata a 10 punti dal Napoli e preda di una crisi di gioco e di identità sempre più preoccupante. Dopo la sosta, Allegri aveva affermato: "Il nostro vero campionato comincia con il Bologna". Sarà. Fra Italia ed Europa ha ancora 9 panchine per salvare la sua panchina entro il 13 novembre. Con Sarri, nella stagione dell'ultimo scudetto, i bianconeri avevano 10 punti in più dopo le prime 9 giornate. Si capisce perché oggi i tifosi siano senza parole. E non solo i tifosi, vero Elkann?