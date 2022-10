Simeone con il parastinchi, Di Lorenzo da capitano: Napoli, tutta la gioia social

C'è aria di festa in casa Napoli dopo la bella vittoria di Cremona, che ha regalato agli azzurri di Luciano Spalletti il primo posto nella classifica di Serie A . Tra i più euforici sui social c'è Giovanni Simeone , autore della rete decisiva, mentre Giovanni Di Lorenzo da vero capitano ha elogiato il gruppo.

Napoli, la gioia social: la festa di Simeone, Politano e di tutti gli azzurri

L'attaccante argentino, ormai tra i beniamini della tifoseria azzurra, ha pubblicato uno scatto mentre mostra i parastinchi con il simbolo dell'Argentina insieme al magazziniere Tommaso Starace: "Festeggiando la vittoria con @starace.t !! Tre punti importanti in una partita difficile. Grande squadra e tifoseria, grazie ancora una volta". "+3 e andiamo avanti", ha invece scritto il centrocampista Piotr Zielinski, che guarda già oltre come Matteo Politano: "Felicissimi per questa serata. E ora sappiamo che dobbiamo confermarci. Sarà la sfida più bella!". Su tutti arriva la benedizione di capitan Di Lorenzo, che fa i complimenti alla squadra: "Con un gruppo così anche le cose complicate diventano più facili". "Continuamo cosi +3! Forza Napoli Siempre", è invece il messaggio di Anguissa. "Buon lavoro squadra", ha scritto Kvaratskhelia, un assist e un rigore guadagnato nella sfida dello Zini.