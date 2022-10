Maradona Jr.: "Questo Napoli sarebbe piaciuto a papà". Poi però stuzzica la società

Diego Armando Maradona Jr è contento del Napoli visto fin qui. E non potrebbe essere altrimenti. Parlando a margine del Premio Scopigno, il figlio del Pibe de Oro esordisce così: “Questo Napoli sarebbe piaciuto a papà”. Poi continua: “Il Napoli è una squadra forte, che impone il suo gioco e il suo ritmo. È costruita bene e non sta soffrendo la partenza di calciatori importanti, sta addirittura giocando meglio. Questo Napoli può arrivare fino in fondo, ma manca ancora tanto".

Maradona Jr: “Insigne a Toronto ha trovato la sua dimensione”

Lorenzo Insigne è un ricordo: “È sempre difficile discutere scelte personali. Non so se abbia sbagliato ad andarsene, so che a Toronto sta bene e ha trovato la sua dimensione. Sono contento per lui. Noi che lo conosciamo sappiamo che momenti ha dovuto passare. Calciatori come lui non se ne vanno mai davvero, col cuore restano sempre a Napoli”.

Maradona Jr: “Il pubblico di Napoli è maturato”

Anche l'ambiente sta aiutando la squadra: “Il pubblico di Napoli è maturato tanto dopo il furto arrivato nell'anno di Sarri. Lì i tifosi hanno capito che bisogna stare vicino alla squadra e che a volte non basta neanche fare 91 punti per vincere lo scudetto. Quest'anno c'è un'aria diversa, perché il Napoli è una squadra giovane che ti trascina. La fotografia è Simeone, un ragazzo che ha aspettato tutta l'estate per venire qui e che, pur giocando poco, dà sempre tutto in campo".

Maradona Jr: “Rapporto società-tifosi non sarà mai buono”

C'è solo un'ombra: “Il rapporto fra i tifosi e la società non è mai stato buono, e credo che mai lo sarà. Mi riferisco al fatto che la società non ha mai fatto niente per creare empatia coi tifosi. A questa società, da tifoso, non si può però imputare niente. Il Napoli sta nell'élite del calcio ormai da 12 anni, per di più coi conti ok. Non è arrivato magari il grande trofeo, ma ci siamo andati vicini".

Maradona Jr: “Notti europee magiche”

Chiusura sulla Champions e sull'effetto che fa vedere il Napoli spadroneggiare in Europa: “È magico. Vincere 4-1 col Liverpool, imporsi in un teatro del calcio come lo stadio dell'Ajax... Tutto questo mi riempie d'orgoglio, bisogna andare fieri di questi ragazzi".