Napoli, rimpatriata di ex a Milano: Ghoulam fa visita a Koulibaly e Jorginho

Milan-Chelsea, la partita degli amarcord

La partita tra Milan e Chelsea sarà un vero e proprio affare di cuore per diversi dei giocatori che la vivranno dal campo, ben più rispetto alla gara d’andata. Da Thiago Silva, che tornerà in quel San Siro dove è diventato grande, fino a Kalidou Koulibaly, di scena per la prima volta in Italia due mesi dopo l’addio al Napoli dopo otto stagioni. Senza ovviamente trascruare Jorginho, che a giocare in Italia è abituato grazie alla nazionale di Roberto Mancini, ma che al Meazza ritroverà qualche compagno in azzurro come Sandro Tonali.